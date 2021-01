Nur noch wenige Tage bis zum Start der neuen Germany's next Topmodel-Ausgabe! Schon am 4. Februar beginnt die 16. Staffel der beliebten Castingshow, die in diesem Jahr ausschließlich in Europa und hauptsächlich in Berlin produziert wird. So kurz vor Beginn von Heidi Klums (47) neuester Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands wurden nun die ersten Trailer zur Sendung veröffentlicht. Das verraten die kurzen Teaser den aufmerksamen Zuschauern!

In den Trailern, die ProSieben am Montag veröffentlichte, sind schon einige Hinweise auf die kommende Staffel versteckt. So erkennt man bereits viele Gastjuroren, die Heidi sich für ihre Show aussuchte. Mit dabei sind YouTuber Marcus Butler (29) und Model-Freundin Stefanie Giesinger (24), Fotografin Ellen von Unwerth, GNTM-Foto-Liebling John Rankin (54), Designer Manfred Thierry Mugler, Tänzerin Nikeata Thompson (40), Comedian Otto Waalkes (72), Fotograf Christian Anwander, Moderatorin Rebecca Mir (29) und Designerin Marina Hoermanseder. Die Unterstützung ihres Schwagers Bill Kaulitz (31) und der Vorjahres-GNTM-Siegerin Jacky Wruck (22) hatte Heidi bereits auf Social Media gespoilert.

Auch in Bezug auf kommende Shooting-Herausforderungen bietet der Trailer schon einige Einblicke: Vor dem Bodemuseum in Berlin müssen die Kandidatinnen in Ballerina-Kostümen posieren. Vor dem Adlon-Hotel am Brandenburger Tor laufen sie auf Rollschuhen und haben dabei Hunde an der Leine. Und in der Nähe des Alexanderplatzes müssen sie in luftiger Höhe über den Dächern der Stadt shooten.

Getty Images Marcus Butler und Stefanie Giesinger

Getty Images Otto Waalkes, Entertainer

Instagram / heidiklum Heidi Klum

