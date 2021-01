Woher kennt man bloß Kate Fleetwoods (48) Gesicht? Die Schauspielerin ist in der neuen Netflix-Serie "Fate: The Winx Saga" zu sehen, die seit ein paar Tagen auf der Plattform verfügbar ist und sich bereits die Spitze der Streamingcharts sicherte. In der Anime-Live-Action-Adaption verkörpert sie Königin Luna von Solaria. Doch das ist nicht ihre erste Rolle in einem Fantasy-Franchise! Die Britin spielte vorher bereits in Harry Potter und auch in Star Wars mit!

Um genau zu sein, übernahm sie in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes", dem siebtem Teil der Filmreihe, den Part der Mary Cattermole. Sie war die Hexe, die auf dem Anklagestuhl der Registrierungskommission für Muggelstämmige saß, während Hermine (Emma Watson, 30), Harry (Daniel Radcliffe, 31) und Ron (Rupert Grint, 32) das Zaubereiministerium stürmten. Letzterer war dabei als ihr Ehemann Reginald Cattermole getarnt, der ihr mithilfe seiner Freunde zur Flucht verhalf.

Fünf Jahre nachdem die 48-Jährige dieses Engagement ergattert hatte, mimte Kate auch in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" einen Charakter. In Episode sieben der Saga stellte sie einen First Order Officer – ein Mitglied einer Militäreinheit nach dem Vorbild des Galaktischen Imperiums – dar.

Anzeige

Getty Images Kate Fleetwood bei den BAFTAs in London im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Kate Fleetwood auf einem Event in London im Mai 2015

Anzeige

Getty Images Kate Fleetwood bei den Evening Standard Theatre Awards in London im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de