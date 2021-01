Cheryl Shepard (54) überrascht mit einem neuen Look! Fans von deutschen TV-Soaps dürften ihr Gesicht kennen: Die Schauspielerin stand unter anderem zwölf Jahre für die Krankenhaus-Serie In aller Freundschaft und anschließend ein Jahr für die Telenovela Rote Rosen vor der Kamera. Ihr absolutes Markenzeichen ist eigentlich ihre grau-braune Kurzhaarfrisur. Doch jetzt hat Cheryl sich nach vielen Jahren tatsächlich einen neuen, extremeren Look zugelegt!

Via Instagram präsentierte die 54-Jährige ihr neues Ich: Cheryl trägt einen sogenannten Buzz Cut – das heißt, ihre Haare sind jetzt nur noch einige Millimeter lang! Die neue Frisur ist definitiv ein Hingucker und legt den Fokus jetzt noch mehr auf ihr hübsches Gesicht. Dennoch will der TV-Star offenbar bald zurück zu seiner alten Frisur. In ihrer Story betonte Cheryl bereits: "Keine Sorge, wächst wieder nach!"

Doch was steckt hinter der Aktion? Gegenüber Bild erzählt sie: Weil die Friseure schon seit einer Weile geschlossen haben, seien ihre Haare zu lang geworden – somit durfte sich Tochter Cheyenne auf ihrem Kopf austoben. "Das war eine spontane und lustige Aktion und sehr befreiend", betont die gebürtige New Yorkerin. "Ich weiß, dass so ein rasierter Kopf nicht jedermanns Geschmack ist, aber jetzt hab ich keine Stylingprobleme mehr."

Instagram / cheryl__shepard Cheryl Shepard, Schauspielerin

Instagram / cheryl__shepard Cheryl Shepard, Schauspielerin

Instagram / cheryl__shepard Cheryl Shepard, bekannt aus "In aller Freundschaft"

