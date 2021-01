Seit fast einem Jahr gibt es keine Events mehr – Grund dafür ist die anhaltende Gesundheitslage auf der Welt. Chrissy Teigen (35) scheint das langsam aufs Gemüt zu schlagen. Die Ehefrau von John Legend (42) ist ein gern gesehener Gast auf den Red Carpets, doch auch für sie ist es mittlerweile schon ziemlich lang her. Deshalb ließ sie sich nun etwas äußerst Cooles einfallen: Chrissy stylte sich jetzt ohne Grund ordentlich auf!

Ihr fehlen die roten Teppiche und Events wohl sehr: Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die 35-Jährige vor wenigen Tagen einen Schnappschuss von sich, auf dem sie in einer eleganten Abendrobe mit Feder-Details posiert. "Eine Anprobe für die 'Nothing'-Awards", betitelte die zweifache Mutter ihren Beitrag belustigt. Die Fans feierten sie für diesen witzigen Beitrag. "Ich hoffe, du gewinnst", kommentierte ein User.

Zuletzt war Chrissy Anfang Februar 2020 bei den Oscars. In einem türkisfarbenen Kleid aus fließendem Chiffon legte die Moderatorin damals einen besonders eleganten Auftritt an der Seite ihres Mannes hin und machte so die Oscar-Party von Vanity Fair unsicher. Kein Wunder, dass die Beauty da aktuell die Aufbrezel-Sehnsucht packt...

Getty Images Chrissy Teigen bei den Grammy Awards 2020

Getty Images Chrissy Teigen bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

MEGA John Legend und Chrissy Teigen im November 2019

