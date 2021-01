Wie heißt denn nun Dani Dyers (24) Sohn? Vor ein paar Tagen verkündete die ehemalige Love Island-Teilnehmerin zuckersüße Neuigkeiten: Sie und ihr Partner Sammy Kimmence können ihren ersten Nachwuchs in die Arme schließen – einen kleinen Jungen. Ein erstes Foto des Säuglings teilte die Britin ebenfalls schon mit ihren Fans – wie ihr Baby heißt, halten die frischgebackenen Eltern allerdings noch unter Verschluss. Doch wurde der Name jetzt etwa versehentlich ausgeplaudert?

Joane, Danis Mutter, schrieb nach der Geburt auf ihrem Instagram-Kanal: "Willkommen auf der Welt, mein Schatz Jose Pepito Kanye Mas-Dyer Kimmence." Ist das tatsächlich der Name ihres Enkels? Ihre folgenden Worte dürften das aber infrage stellen: "Was für ein wunderbarer Name das wäre." Nach diesem Post ist also immer noch nicht klar, wie der Sohn der einstigen "Survival of the Fittest"-Kandidatin wirklich heißt.

Ob Dani früher oder später mit diesem kleinen Detail rausrückt, verriet sie bisher nicht. Ihre Follower können sich aber vermutlich Hoffnungen machen: Denn in den vergangenen Monaten ihrer Schwangerschaft nahm sie ihre Community bei nahezu jedem Schritt mit und teilte in der Zeit vor der Entbindung viele private Einblicke. Doch was denkt ihr – wird die blonde Londonerin den Namen öffentlich machen?

Anzeige

Instagram / danidyerxx Dani Dyer mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / danidyerxx Dani Dyer und Sammy Kimmence im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / danidyerxx Dani Dyer, September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de