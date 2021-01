Pamela Anderson (53) fühlt sich ohne Ring am Finger wohl einfach nicht wohl! Erst vor knapp einem Jahr sorgte sie mit ihrer Blitz-Ehe für jede Menge Schlagzeilen. Sie und ihr Mann Jon Peters gingen nur zwölf Tage nach dem Jawort getrennte Wege. Allzu lange hat sie der Beziehung wohl nicht nachgetrauert: Seit September soll der Baywatch-Star seinen Bodyguard daten und fackelte offenbar nicht lange: Pamela ist schon wieder frischgebackene Ehefrau.

Das verriet sie nun im Interview mit Daily Mail. Sie und Dan Hayhurst hätten sich am Weihnachtsabend im engsten Kreise auf Vancouver Island die ewige Treue geschworen. Für viele mag das in Anbetracht des recht frischen Liebesglücks womöglich überraschend kommen. Aber die Blondine ist sich sicher: Der Personenschützer ist ihr Mr. Right. "Ich bin genau da, wo ich immer hinwollte – in den Armen eines Mannes, der mich wirklich liebt", schwärmte sie.

Das hat die 53-Jährige aber schon zuvor bei vier anderen Männern gedacht. 1995 glaubte sie, dass Tommy Lee (58) für sie der Eine ist. Doch die Ehe zerbrach nach nur drei Jahren. 2006 gab sie dann Kid Rock (50) das Jawort und 2007 Rick Salomon (52). Die Hochzeit mit ihrem amtierenden Ex Jon liegt gerade erst ein Jahr zurück.

Getty Images Pamela Anderson 2019

Getty Images Pamela Anderson, beim Film Festival in Cannes

Getty Images Pamela Anderson und Tommy Lee im Mai 1999

