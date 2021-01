Die Fans von Nathalie Bleicher-Woth (24) müssen jetzt ganz stark sein! Schon seit Wochen wurde gemunkelt, dass die beliebte Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin der RTL2-Serie den Rücken kehren wird. Ein Insider plauderte gegenüber Promiflash aus, dass die Influencerin schon seit Wochen nicht mehr am Set der Daily aufgetaucht war. Offiziell bestätigt wurde ihr Exit durch den Sender aber noch nicht. Jetzt sind die neuesten Folgen auf TVNow zu sehen – und tatsächlich: Nathalie verlässt in ihrer Rolle der Kim Berlin!

Achtung, Spoiler!

In der Folge vom 2. Februar, die schon vorab online einzusehen ist, erwischt Basti (Martin Wernicke) die Blondine beim Kofferpacken. "Ich habe noch mal mit Mike geredet und der hat mir klipp und klar gesagt, dass wir nicht mehr zusammenkommen werden. Es macht alles keinen Sinn mehr, Basti", erklärt Kim. Denn ihr Ex Mike (Filip Nikolic, 34) hat schon eine neue Freundin: Pia, der Kim in der Schule wohl täglich begegnen würde. "Deswegen muss ich einfach weg. Ich werde nach Malle zu meinem Vater ziehen", verkündet sie unter Tränen. Der Plan sei gut durchdacht und der Flug bereits gebucht.

Schon lange bevor klar war, dass Nathalie in Zukunft nicht mehr als Kim vor der Kamera stehen würde, hatte sie im Promiflash-Interview über einen möglichen Abschied ihrer Figur philosophiert: "Ich würde nicht wollen, dass Kim stirbt oder so. Ich finde das immer gut zu wissen, dass sie vielleicht noch mal zurückkommen könnte. Vielleicht zu ihrem Vater nach Mallorca oder so", überlegte sie damals. Offenbar hat sich ihr Wunsch nun erfüllt.

Anzeige

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Mike (Filip Nikolic) und Kim (Nathalie Bleicher-Woth) bei "Berlin - Tag & Nacht", September 2020

Anzeige

RTL2 Nathalie Bleicher-Woth als Kim bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

RTL2 Jakob Grün und Nathalie Bleicher-Woth bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de