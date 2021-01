Das Bäuchlein wächst und wächst! Vor wenigen Wochen gaben Madleine Henderson und ihr Ex-Freund Arman, den sie bei Ex on the Beach kennengelernt hatte, überraschend bekannt, dass sie Nachwuchs erwarten. Maddi verschafft ihren Fans seitdem regelmäßig Einblicke in ihren Schwangerschaftsalltag. Jetzt beantwortete sie einige Fragen zu dem Thema – und ihre Community wollte unbedingt wissen, wie viel die werdende Mutter schon zugenommen hat.

"Ich habe schon ein Doppelkinn bekommen. Letzte Woche habe ich, glaube ich, 59 Kilo gewogen – von ungefähr 53", berichtet sie in ihrer Instagram-Story im Rahmen einer Fragerunde. Insgesamt machen sich laut der Brünetten also rund sechs oder sieben Kilo mehr auf den Rippen bemerkbar. Und da könnte vermutlich noch einiges kommen. Immerhin befindet sich die einstige Flirtshow-Kandidatin aktuell in der 22. Schwangerschaftswoche und hat bis zur Geburt noch einige Wochen vor sich.

Erst am vergangenen Wochenende hat die ehemalige Are You the One?-Teilnehmerin ein Foto ihrer wachsenden Körpermitte geteilt. Lediglich in knappen Dessous posierte Maddi vor dem Spiegel und hielt ihren größer werdenden Babybauch für die Ewigkeit fest. Die runde Wölbung war deutlich zu erkennen.

TVNOW Maddi und Arman bei "Ex on the Beach"

Instagram / maddi_henderson_ Madleine Henderson, Realitystar

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson in der 21. Schwangerschaftswoche

