Na, dieser Babybauch ist eindeutig gewachsen! Im Dezember gaben Maddi Henderson und Arman ihr Liebes-Aus bekannt, verrieten aber im gleichen Atemzug Eltern zu werden. Trotz ihrer Trennung wollen die ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten ihren Nachwuchs gemeinsam großziehen. Bis zur Geburt dauert es aber noch eine Weile und bis dahin versorgt Maddi ihre Fans fleißig mit Schwangerschaftsupdates. Nun teilte sie endlich ein neues Bild ihrer wachsenden Körpermitte.

Zu Weihnachten veröffentlichte die Reality-TV-Beauty das letzte Bild, auf dem ihr Bauch zu sehen war. Nun legt sie nach und beweist: Ihre Kugel hat in den vergangenen Wochen einen ordentlichen Schub hingelegt. Total stolz präsentiert die Brünette in ihrer Instagram-Story, wie ihr Körper aktuell in der 21. Schwangerschaftswoche aussieht. Und Maddi scheint sich in ihren anderen Umständen megasexy zu fühlen – auf dem Foto trägt sie nichts weiter als Dessous.

Die werdende Mutter hat aber auch mit einigen Begleiterscheinungen zu kämpfen. "Ich bin im Moment echt müde und schlafe so viel. Ich denke, viele von den werdenden Mamis kennen das. Ich habe immer gedacht, ich würde diese Phase nie haben, wo ich extrem müde bin. Tada, jetzt bin ich drin", gab Maddi gerade erst zu. Nach ihren regelmäßigen Mittagsschläfchen fühle sie sich zu dem oft total verwirrt. Von Erschöpfung ist auf ihrem neuen Pic aber definitiv nichts zu sehen!

Instagram / maddi_henderson_ Madleine Henderson, "Ex on the Beach"-Star

Instagram / maddi_henderson_ Madleine Henderson, Realitystar

Instagram / maddi_ayto "Ex on the Beach"-Kandidatin Maddi

