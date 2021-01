Wer soll Mike Heiter (28) und Lars Tönsfeuerborn (30) im Dschungelshow-Finale Konkurrenz machen? Der ehemalige Love Island-Kandidat und der Ex-Prince Charming-Gewinner haben es bereits geschafft: Sie stehen in der letzten Runde der "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Ersatzsendung. Im heutigen Halbfinale haben aber auch Djamila Rowe (53), Christina (29) Dimitrou, Sam Dylan (29) und Filip Pavlovic (26) noch die Chance, einen der beiden verbleibenden Plätze in der Endrunde zu ergattern. Doch welche zwei von ihnen wollen die Promiflash-Leser im Finale sehen?

Aus einer Promiflash-Umfrage (Stand 28. Januar 2020, 17:15 Uhr) geht ein klarer Favorit hervor. Von insgesamt 1.600 Teilnehmern stimmten 620 (38,8 Prozent) für Filip. An zweiter Stelle befindet sich Djamila mit 455 Votes (28,4 Prozent), dicht gefolgt von Sam: Er soll laut 425 (26,6 Prozent) der Umfrageteilnehmer im Finale stehen. Das Schlusslicht bildet die ehemalige Temptation Island-Kandidatin Christina Dimitriou. Sie konnte gerade einmal 100 Stimmen (6,3 Prozent) ergattern.

Christina lag bereits im Zuschauer-Voting in der ersten Runde des Reality-Formats zwei von drei Tagen hinten. Am letzten und entscheidenden Tag konnte sie ihren Konkurrenten, den Ex-Bachelor Oliver Sanne (34) jedoch überholen und sich somit den Einzug ins Halbfinale sichern.

