Wer zieht als Letztes ins Finale ein? Gestern sind Mike Heiter (28), Zoe Saip, Lars Tönsfeuerborn (30) und Lydia Kelovitz beim ersten Halbfinale der Dschungelshow aufeinander getroffen. Und Mike und Lars sind die ersten beiden Kandidaten, die dem australischen Busch-Abenteuer 2022 einen Schritt näher gekommen sind. Heute kämpfen Sam Dylan (29), Christina Dimitriou (29), Djamila Rowe (53) und Filip Pavlovic (26) um die letzten beiden Plätze. Welche VIPs sollen eurer Meinung nach noch ins Finale einziehen?

Schon bei der ersten Promiflash-Umfrage lagen die Leser mit ihrer Vermutung, dass Mike und Lars ins Finale der Ersatzshow einziehen, richtig. Nun steht die Entscheidung an, wer von Team drei und vier in die Endrunde kommen wird. Bisher hatten bei den Abstimmungen Sam Dylan und Djamila Rowe die Nase vorn – doch können sie auch heute Abend beim Semifinale wieder bei den Zuschauern punkten?

Sam verriet bereits, alles für den Einzug ins große Finale geben zu wollen: "Ich werde beweisen, dass ich mir für nichts zu schade bin. Ich werde jede Prüfung antreten, egal wie groß meine Angst ist." Bei dieser Ansage müssen sich seine drei Mitstreiter auf jeden Fall ins Zeug legen. Was glaubt ihr, wer die besten Chancen auf das goldene Ticket und ein Wiedersehen in Down Under hat? Stimmt unten ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Sam Dylan in der Dschungelshow

TVNOW / Stefan Gregorowius Djamila Rowe in der Dschungelshow

TVNOW / Stefan Gregorowius Xenia, Djamila und Filip bei ihrer zweiten Dschungelshow-Prüfung

