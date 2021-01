Rumer Willis (32) schlägt im Netz ernste Töne an. Die Tochter von Bruce Willis (65) und Demi Moore (58) hatte in der Vergangenheit oft mit psychischen Problemen einer Alkoholsucht zu kämpfen. Seit etwa vier Jahren hat die Schauspielerin allerdings keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. An den Selbstzweifeln, die sie seit ihrer frühsten Jugend plagen, arbeitet die hübsche US-Amerikanerin aber auch heute noch. Jetzt sprach Rumer darüber ganz offen auf ihrem Social-Media-Kanal!

Sich so verletzlich zu zeigen, hätte sie zunächst sehr nervös gemacht, schrieb die Sängerin zu einer Instagram-Bilderreihe von sich in Dessous. Gemeinsam mit einem Werbepartner habe sie aber schließlich den Schritt gewagt, sich so zu zeigen wie sie sei: "Es war sehr beängstigend für mich, diese Bilder zu teilen, nachdem ich so viele Jahre lang dafür beurteilt und verspottet wurde, wie ich aussehe", erklärte die 32-Jährige unter ihrem Post. Von Kindesbeinen an arbeite sie daran, sich selbst zu lieben, und negative Kommentare nicht an sich herankommen zu lassen, erläuterte Rumer weiter. "Das ist mein Weg der Heilung", war ihr Fazit.

Damit reagierte die einstige "Dancing with the Stars"-Teilnehmerin auf einige negative Kommentare, die sie im Bezug auf ihr Fotoshooting in Unterwäsche zuvor erreicht hatten: "Ich bin mir dessen bewusst, dass jeder seine eigene Meinung [...] haben kann, aber wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt, dann lasst es und zieht mich nicht weiter runter", bat Rumer ihre Follower abschließend.



Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / /rumerwillis Rumer Willis im Januar 2021

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de