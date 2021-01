Großes Gay-Special von Take Me Out auf RTL! Nachdem der erste Teil ein voller Erfolg war, hilft Ralf Schmitz (46) auch im zweiten Teil vier Single-Männern dabei, ihren Traummann zu finden. Darunter ist auch der Lippenpiercing-Träger Joe Reiser. Doch "Take Me Out" ist nicht das erste Mal, dass Joe vor der Kamera nach Liebe sucht. Promiflash sprach vorab mit dem Aufzug-Boy und der hat schon einen Promi auf seiner Ex-Flirt-Liste.

"Take Me Out" ist nämlich nicht das erste Dating-Format, an dem der Umwelttoxikologe teilnimmt. Nach seinem Sieg beim Dschungelcamp 2020 bekam Dauersingle Prince Damien (30) von RTL eine Dating-TV-Party geschmissen, wo der DSDS-Gewinner schließlich Joe kennenlernte, der einer der Kandidaten war. "Noch am selben Abend habe ich ihm meine Nummer gegeben und wir haben uns in den kommenden Wochen mehrmals gesehen und auch gedatet, wobei einer meiner Konkurrenten von damals auch immer noch mit im Spiel war", erinnerte sich der Garnelen-Sammler im Promiflash-Interview. Das Ende vom Lied war, dass Prince Damien mehr Interesse an dem anderen Bewerber hatte – Joe und er seien mittlerweile aber gut miteinander befreundet.

Am Samstag hat Joe auf jeden Fall noch mal die Möglichkeit, sich im TV zu verlieben. Immerhin hat er sozusagen die Qual der Wahl aus 30 Buzzer-Boys, sollten diese auch Interesse an ihm haben. Ob der Blondschopf die Sendung händchenhaltend verlassen wird, zeigt sich also in Kürze.

Instagram / joereiserdesign Joe Reiser, "Take Me Out"-Kandidat

Instagram / myprincedamien Prince Damien, Dschungelkönig von 2020

Instagram / joereiserdesign Joe Reiser, 2021

