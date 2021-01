Die strahlen aber! Seit rund einem Monat schweben die ehemaligen Love Island-Kandidaten Yasin und Samira im Familienglück: Der kleine Malik macht das Leben der beiden seit vergangenen Dezember perfekt! Von der nervenaufreibenden Geburt scheint sich Samira wieder erholt zu haben und bescherte ihrem Liebsten jetzt einen unvergesslichen 30. Geburtstag. Zu diesem Anlass postete Yasin ein zuckersüßes Bild auf seinem Social-Media-Account – und zeigte, wie glücklich er ist.

Auf Instagram teilte der Kuppelshow-Kandidat eine Aufnahme der kleinen Familie, auf der er mit Samira in die Kamera strahlt. Sein Baby hält Yasin dabei im Arm – das Gesicht des Kleinen sieht man nicht, da er sich an die Brust seines Vaters schmiegt. Was allerdings umso mehr zum Ausdruck kommt, ist die Freude der Eltern. Sie können ihr Glück wohl immer noch nicht fassen. Ihr breites Grinsen spricht Bände. Das Bild kommentierte der Neu-Papa mit den Worten: "Das schönste Geschenk zu meinem Geburtstag ist und bleibt der Kleine." Abschließend bedankte sich Yasin noch bei seinen Fans für alle Glückwünsche.

In seiner Instagram-Story am Abend erzählte er, dass es Malik nicht besonders gut gehe – er habe mal wieder Bauchschmerzen. Wie es scheint, hält der Kleine seine Eltern ganz schön auf Trab. Dennoch wünschen sich Samira und Yasin ein Geschwisterchen für ihren Sohn. "Wir wollen noch mehr Kinder", verriet die Beauty vor Kurzem auf Social Media.

Instagram / yasin__ca Die "Love Island"-Stars Samira und Yasin

Instagram / yasin__ca Yasin, Ex-"Love Island"-Kandidat

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira mit ihrem Sohn Malik-Kerim

