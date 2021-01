Sie strahlt förmlich! Anfang Dezember 2020 überraschten Prinzessin Sofia (36) und Prinz Carl Philip von Schweden (41) ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Die beiden sind in freudiger Erwartung ihres dritten Nachwuchses. Seitdem sind Bilder mit der schwangeren schwedischen Prinzessin eher eine Seltenheit. Doch nun gab die royale Beauty via Social Media ein kleines Update: Sofias Babybauch ist auf einer neuen Aufnahme deutlich zu erkennen!

Via Instagram hält das Prinzenpaar seine Community über Projekte und Termine auf dem Laufenden. Bei einem Besuch in einer Klinik für essgestörte Patienten konnte man nun einen Blick auf das gewölbte Babybäuchlein der 36-Jährigen erhaschen. Mit einem Kleid im Pais­ley-Muster und mit Gürtel betonte sie ihre wachsende Körpermitte. Trotz Mundschutz und Visier ist der werdenden Mutter der Schwangerschafts-Glow anzusehen. Und auch den Royal-Fans entging das nicht. "Wow, du siehst so wunderschön aus", schrieb ein Follower begeistert.

Besonders viel ist über den Nachwuchs im schwedischen Königshaus noch nicht bekannt. Weder das Geschlecht noch den Namen des Babys haben Sofia und Carl Philip bisher preisgegeben. Bekannt ist aber, dass Kind Nummer drei bereits Ende März, Anfang April zur Welt kommen soll.

Anna-Lena Ahlström/Kungahuset.se Prinz Carl-Philip mit seiner Frau Sofia und seinen Söhnen Gabriel und Alexander

Getty Images Prinzessin Sofia von Schweden im Dezember 2018 in Stockholm

Instagram / prinsparet Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia im Oktober 2020

