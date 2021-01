Lucas Cordalis (53)' Dschungelcamp-Teilnahme ist das Gesprächsthema des Tages! Im Halbfinale der aktuellen Ersatzshow für den TV-Urwald machte der Musiker am Mittwoch die große Neuigkeit bekannt: Er ist der erste offizielle Kandidat für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" 2022. Die eingefleischten Fans der Sendung sind offenbar total begeistert – doch was sagen seine möglichen Mitcamper dazu?

Mike Heiter (28) und Lars Tönsfeuerborn (30) sicherten sich am Abend ihren Platz im Dschungelshow-Finale. Dort wollen sie ebenfalls das goldene Ticket für 2022 ergattern. Dass sie dadurch dann Lucas als Gegner hätten, finden beide super, wie sie Promiflash erklärten: "Er sieht fit aus und ich glaube, er wird auch alles geben!", schilderte Mike. Sein Kollege Lars hingegen wurde beinahe emotional: "Ich schätze Lucas als einen sehr aufrichtigen, sympathischen und authentischen Menschen ein und würde mich unfassbar freuen, mit ihm ins richtige Camp zu ziehen!"

Für Lucas ist die Teilnahme an dem Extrem-Abenteurer auch eine emotionale Reise in die Vergangenheit: Sein verstorbener Vater Costa (✝75) gewann 2004 die Dschungelkrone – das will sein Sohn nun ebenfalls schaffen. "Ich gehe davon aus, dass er das locker durchzieht und seinem Vater alle Ehre machen wird!", zeigte sich Lars von den Erfolgsaussichten seines potenziellen Mitstreiters überzeugt.

