Auch immer mehr Stars greifen jetzt selbst zur Haarschere! Aufgrund der Gesundheitskrise haben aktuell weltweit wieder viele Friseure geschlossen. Aus diesem Grund wagte sich der ein oder andere Promi bereits selbst an seine Mähne – so auch Taylor Swift (31), die sich ihre Haare schon seit vielen Wochen schneidet. Das Ex-Spice Girl Geri Halliwell (48) zeigte sich jetzt ebenfalls mutig und verpasste sich eine neue Frisur!

Auf ihrem Instagram-Profil präsentierte Ginger Spice nun stolz das Ergebnis ihres "DIY-Projekts": Geri hat sich selbst einen langen fransigen Pony geschnitten! Ihrem Grinsen auf dem Foto nach zu urteilen ist sie ganz zufrieden mit ihrer Arbeit. Auch ihre Fans sind total begeistert: "Das steht dir richtig gut!", schwärmt eine Abonnentin. "Wunderschön, den solltest du behalten", betont eine weitere.

Tatsächlich ist das nicht Geris erster Pony. Im Rahmen ihres kleinen Umstylings veröffentlichte 48-Jährige ein altes Foto von sich – und siehe da: Im Alter von drei Jahren trug sie schon einmal die gleiche Frisur! Wie gefällt es euch? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / therealgerihalliwell Geri Halliwell, Musikerin

Getty Images Geri Halliwell beim Commonwealth Day in London im März 2020

Instagram / therealgerihalliwell Geri Halliwell im Alter von drei Jahren

