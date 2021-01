Neue Frise für Karolina Kurkova (36)! Das tschechische Supermodel befindet sich in freudiger Erwartung seines dritten Kindes und ist im letzten Trimester angelangt. Bereits in rund 15 Wochen soll Baby Nummer drei auf die Welt kommen. Ihre fortgeschrittene Schwangerschaft ist für die Beauty aber noch lange kein Grund, sich gehen zu lassen. Karolina macht sich noch immer gerne hübsch und überraschte im Netz jetzt mit einem klassischen, kürzeren Haarschnitt.

Schnipp, schnapp – Karolinas lange Haare sind ab! "Je länger ich schwanger bin, desto kürzer werden meine Haare... Ich habe einen neuen Haarschnitt. Was meint ihr?", schrieb die 36-Jährige auf Instagram und präsentierte die deutlich kürzeren Haare. Die Blondine hat sich direkt von mehreren Zentimetern getrennt und trägt jetzt einen stumpfen Bob.

Lange überlegen mussten ihre Fans nicht. Sie finden Karolina auch mit Bob megastylish. In der Kommentarspalte hinterließen sie der zukünftigen Dreifach-Mutter zahlreiche Komplimente für den neuen Look. Doch was sagt ihr: Gefällt euch Karolina mit langem oder kurzem Haar besser? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Getty Images Karolina Kurkova im Februar 2020

Getty Images Karolína Kurková auf der Victoria's-Secret-Fashion-Show

Getty Images Karolina Kurkova bei der Golden Globes After-Show-Party 2019

