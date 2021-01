Sofia Richie posiert mit ihrem Papa Lionel (71)! Die Beauty teilt häufig Einblicke in ihr Leben auf Social Media. Egal ob im Urlaub, auf Galas in eleganten Kleidern oder bei ihren Modeljobs – die 22-Jährige hält ihre Follower stets mit Postings im Netz auf dem Laufenden. Dabei fällt jedoch auf: Vater-Tochter Momente mit ihrem berühmten Papa Lionel scheint sie eher für sich behalten zu wollen. Nun überraschte Sofia (22) ihre Fans aber mit einem besonders niedlichen Selfie von sich und ihrem sogenannten "Zwilling".

Auf Instagram teilte das Model zwei Pics von sich und dem "Hello"-Interpreten. Auf dem ersten Schnappschuss schauen die beiden noch cool und gelassen in die Kamera. Doch der zweite zeigt eine besonders süße Geste: Lionel küsst seine Tochter liebevoll auf die Stirn und zeigt so, was für ein gutes Verhältnis die beiden zueinander haben. Dazu schrieb die Influencerin "Zwilling" und deutete damit auf ihre Ähnlichkeit zu ihrem Vater hin. Die Fans scheinen begeistert von den Aufnahmen zu sein. "Ihr Süßen" und "Ich liebe es" waren nur zwei der unzähligen Kommentare unter dem Posting.

Schon im Juni 2020 hatte Sofia gezeigt, wie viel ihr der 71-Jährige bedeutet. Zu seinem Geburtstag ließ sie sich nämlich etwas Besonderes einfallen: Das It-Girl organisierte ein ausgiebiges Picknick für Lionel und zelebrierte mit ihm seinen Ehrentag!

Anzeige

ImagePressAgency Lionel Richie, Sänger

Anzeige

Instagram / sofiarichie Lionel Richie und seine Tochter Sofia, 2021

Anzeige

Getty Images Sofia Richie im September 2019 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de