Lucas Cordalis (53) will es seinem Vater nachmachen! Am Mittwochabend sorgte der Musiker für einen echten Hammer-Moment: Im Halbfinale von Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow verkündete der Mann von Daniela Katzenberger (34) stolz, 2022 in den TV-Urwald einzuziehen. Für den Schlagersänger bedeutet diese Teilnahme viel – schließlich ergatterte dort in der ersten Staffel sein Vater Costa (✝75) den Sieg. Und genau das ist auch Lucas' Ziel!

Auf seinem Instagram-Profil wandte sich der Papa der kleinen Sophia (5) mit den frohen Neuigkeiten noch einmal an seine Fans. Er erklärte, immer gedacht zu haben, ein Sieg pro Haushalt sei genug – bis jetzt. "Jetzt habe ich fest vor, die Dschungelkrone wieder in die Familie zu holen!", machte der 53-Jährige seinen zukünftigen Mitbewohnern eine Kampfansage.

Die Fans des Wahl-Mallorquiners sind von dem Ehrgeiz begeistert – und auch von einigen Promis bekam Lucas viel Unterstützung: "Du wirst da drinnen rocken wie dein Papa", schrieb unter anderem Evanthia Benetatou (28) in den Kommentaren.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" auf TVNOW.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Lucas Cordalis bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow 2021"

ActionPress Evanthia Benetatou, Reality-TV-Teilnehmerin

TVNOW / Stefan Gregorowius Lucas Cordalis bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow 2021"

