Amira Pocher (28) postet private Schnappschüsse aus ihrer Kindheit! Seit Ende vergangenen Jahres ist das Model zweifache Mutter. Die attraktive Österreicherin und ihr Ehemann Oliver Pocher (42) durften sich über ihren zweiten Sohn freuen. Die Namen der beiden Knirpse sind allerdings nicht bekannt und auch Fotos gibt es von ihnen nicht auf Social Media. Mit Kinderbildern von sich selbst hält Amira dagegen nicht hinterm Berg. Im Netz veröffentlichte sie jetzt total goldige Throwback-Fotos.

Auf Instagram teilte die 28-Jährige jetzt mehrere private Pics. Neben ihrem Ehering und ihrem Hochzeitskleid präsentierte Amira dabei auch alte Kinderbilder von sich. Hat sie als Säugling noch dicke Pausbäckchen, sticht im Alter von sechs Jahren ihre Zahnlücke ins Auge. Die Beiträge zeigen außerdem, von wem die Dunkelhaarige ihre eisblauen Augen hat: Eindeutig von ihrer Mutter, die Baby Amira auf einer der Aufnahmen stolz im Arm hält.

So bekommen ihre Fans zumindest eine Ahnung davon, wie ihre Kids aussehen könnten. Denn die sollen ganz nach ihrer berühmten Mama kommen, wie Amira stolz in ihrem Podcast "Die Pochers hier!" verriet: "Die beiden sind so unterschiedlich von der Optik her. Aber bei dem Kleinen hab ich mich jetzt mal durchgesetzt – wobei, beim Ersten setze ich mich jetzt auch langsam durch."

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher als Baby

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher mit sechs Jahren

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de