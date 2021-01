Maren (28) und Tobias Wolf können aufatmen! Die YouTuber sind seit August 2020 Eltern eines gemeinsamen Sohnes: Lyan River. Obwohl sie seitdem im Elternglück schweben, waren die letzten Monate nicht immer leicht für die kleine Familie. Die Beauty musste nämlich im November aufgrund eines Nierenstaus notoperiert werden. Dann kam der nächste Schock: Die Webstars brachten ihren Nachwuchs vor zwei Wochen ins Krankenhaus, weil seine erhöhte Temperatur nicht sinken wollte. Nun scheinen Maren und Tobi aber zu wissen, was ihren putzigen Spross plagt!

In ihrem aktuellsten YouTube-Video erzählen die frischgebackenen Eltern ihrer Community stolz, dass ihrem nicht einmal fünf Monate alten Baby bereits der erste Zahn wachse. "Das ist auch die Erklärung, warum er seit einer Woche erhöhte Temperatur und ein bisschen Fieber hat", klärte Lyans Papa auf. "Gehen wir mal von aus", fügte Maren schnell hinzu, da sie sich offenbar noch nicht ganz sicher sind. Jedoch sei es Tobis Meinung nach logisch, da es dem Kleinen ansonsten blendend gehe.

In der kommenden Woche sollen für die drei noch Arzttermine anstehen. Denn Maren und ihr Liebster wollen sichergehen, dass mit Lyan wirklich alles in Ordnung ist. Nur wenige Minuten später lacht ihr Sohnemann seinen Vater Tobi aber zuckersüß und zufrieden an, und dieser scheint gar nicht anders zu können, als glücklich zurückzustrahlen.

Instagram / marenwolf Lyan River Wolf, Sohn von Maren und Tobias Wolf

Instagram / marenwolf Maren und Lyan River Wolf, Webstars

Instagram / tobiaswolf Lyan River und Tobias Wolf, Webstars

