Mittlerweile führt Geordie Shore-Star Vicky Pattison (33) ein gesundes Leben – das war aber nicht immer so. Bereits 2019 hatte die 33-Jährige offenbart, dass sie früher an einer seltenen Essstörung litt: Sie hatte oft im Halbschlaf Fressattacken und fühlte sich danach so schlecht, dass sie sich tagsüber in den Sport stürzte. Jetzt hat die britische TV-Bekanntheit noch ein weiteres intimes Detail verraten: Sie machte ihr Leben von einer Kleidergröße abhängig.

In ihrem Podcast "The Secret To" erzählte Vicky: "Als ich meine Fitness-DVD [im Jahr 2013] veröffentlichte, war ich sehr von meiner Kleidergröße besessen. Ich wollte so dünn wie möglich sein." Sie konnte es nicht ertragen, wenn ihr ein Kleidungsstück nicht in der Größe S passte. "Es gibt viele schlanke Frauen. Aber ich bin irgendwie keine davon, zumindest nicht von Natur aus. Ich habe eben Kurven", sagte die 33-Jährige. Heute steht sie zu ihrem Körper und liebe ihn so, wie er ist. "Ich habe gelernt, dass ich so dünn sein kann, wie ich möchte. [...], aber dadurch bin ich nicht glücklich", stellte sie fest.

Bereits im März 2020 hatte die Reality-TV-Darstellerin aus Newcastle gegenüber The Sun erklärt: "Das beste Gefühl ist es, gesund zu sein und aus irgendeinem Grund habe ich früher falsche Vorstellungen von 'gesund' gehabt." Heute trägt Vicky Größe 40/42 und ist rundum zufrieden damit. Sie würde sich nicht mehr auf eine bestimmte Konfektionsgröße runterhungern.

Instagram / vickypattison

Instagram / vickypattison

Instagram / vickypattison

