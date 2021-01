Schon seit fast 25 Jahren: Gil Ofarim (38) begeistert seine Fans mit seinen Gesangs- und Schauspielkünsten – und auch die Optik betreffend musste sich der Tausendsassa noch nie verstecken. Ob bei Schlag den Star, Let's Dance oder The Masked Singer: Gil machte eine gute Figur und gehörte fast immer zu den Gewinnern. Bei all den jüngeren Erfolgen könnte fast in Vergessenheit geraten, was für eine gute Figur Gil schon bei seinem Karrierestart in den 90er-Jahren machte. Das rief er sich und seinen Fans mit einem heißen Beach-Pic jetzt wieder in Erinnerung.

Auf dem Bild, das Gil in seiner Story auf Instagram postete, steht er in enger Badehose in leicht gedrehter Haltung am Flutsaum und präsentiert der Kamera seinen austrainierten Oberkörper. Im Hintergrund machen Badegäste um ein Schlauchboot den Urlaubs-Throwback komplett. Zu dem Bild schrieb der Ex-Teenie-Star: "Wenn die Kids in alten Kisten Fotos finden und fragen, ob Papa wieder so aussehen kann."

An der Seite von Ekaterina Leonova (33) hatte Gil im Jahr 2017 mit einem heißen Tango die Tanzshow "Let's Dance" gewonnen. Bei "The Masked Singer" wurde er 2019 im Grashüpferkostüm Zweiter. Bei so viel Showtalent dürfen die Fans gespannt sein, was als Nächstes kommt.

Getty Images Gil Ofarim im Juli 2019 in Düsseldorf

Getty Images Ekaterina Leonova und Gil Ofarim bei "Let's Dance" 2017

Getty Images Gil Ofarim als der Grashüpfer im "The Masked Singer"-Finale

