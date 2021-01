Sie ist stolz auf ihren Mama-Körper! Anfang Dezember 2020 erblickte Romee Strijds (25) Tochter Mint das Licht der Welt. Seitdem ist das Victoria's Secret-Model im absoluten Mutterglück und teilt zu gern Einblicke in ihr neues Leben als Mama. Dazu gehört natürlich für viele Follower ebenso ein ehrliches Update zu ihrem After-Baby-Body – und damit zögerte die Holländerin auch nicht lange: Romee präsentiert den Fans ihre Kurven nur wenige Wochen nach der Geburt!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 25-Jährige vor wenigen Tagen einen Schnappschuss von sich, auf dem sie nur in Unterwäsche vor einem Spiegel posiert und ihre Post-Schwangerschafts-Kurven in Szene setzt. Doch mit diesem Beitrag wollte sie auch klarstellen, dass selbst Models nach der Geburt nicht sofort wieder in Topform sind. "Viele fragen mich, ob ich meine alte Figur zurückhabe. Nein, und ich bin stolz auf meinen Körper – stolzer, als ich es jemals war, um ehrlich zu sein", schrieb sie zu ihrem Foto.

Dennoch freue sich Romee jetzt schon wieder auf ein ausgiebiges Work-out – aber nicht unbedingt, um abzunehmen. "Das war schon immer das, was mir viel Energie gegeben hat. Aber ich plane nicht, mich zu sehr auf das Abnehmen zu fokussieren. Immerhin stille ich noch", stellte die Laufstegschönheit klar.

Instagram / romeestrijd Romee Strijd, Model

Instagram / romeestrijd Romee Strijd mit ihrem Baby, Januar 2021

Instagram / romeestrijd Romee Strijd im November 2020

