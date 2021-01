Werden die neuen Teilnehmer das Fummelverbot besser befolgen? Vor rund einem Jahr konnten sich die Netflix-User über ein ziemlich heißes Reality-TV-Format freuen. Bei Finger weg! bezogen einige liebeshungrige Singles eine Traumvilla und freuten sich auf eine Zeit voller Spaß, Abenteuer und jeder Menge engstem Körperkontakt. Das Problem für Harry Jowsey, Francesca Farago und Co.: Im Paradies herrschte absolutes Annäherungsverbot. Sex und Knutschereien wurden mit hohen Geldbußen bestraft. Bei den Fans kam die erste Staffel so gut an, dass das Format jetzt gleich doppelt verlängert wird.

"Das Geheimnis ist gelüftet. Wir sind begeistert, 'Finger weg!' für zwei neue Staffeln in ein tropisches Paradies zurückzubringen", verkündete ein Sprecher des Streamingdienstes jetzt gegenüber Variety. Auch Smart Speaker Lana, die in der ersten Staffel Regelbrüche und unzüchtiges Verhalten hart bestraft hatte, ist offenbar wieder dabei. "Netflix-Mitglieder auf der ganzen Welt haben sich in die urkomischen Eskapaden der ersten Staffel verliebt, und jetzt müssen die Fans nicht mehr lange warten, um zu sehen, wie unsere neuen Kandidaten versuchen (und daran scheitern), Lanas strenge Regeln zu befolgen", erklärt der Netflix-Verantwortliche weiter.

Es bleibt also spannend, ob die zukünftigen Teilnehmer die strikten Sexverbote einhalten können oder nicht. In einer Fragerunde auf Instagram verriet Ex-Kuppelshow-Liebling Harry, was er von den damaligen Regeln hielt: "Schickt mich heim, ich will hier nicht sein, das ist Bullshit!, lautete laut eigener Aussage sein Wunsch an die Produktion.

Netflix Francesca Farago und Harry Jowsey bei "Finger weg!"

