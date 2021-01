Claudia Obert (59) zeigt sich von ihrer zerbrechlichen Seite. Eigentlich ist die Unternehmerin immer für einen toughen Spruch bekannt und hat so unter anderem schon bei Promis unter Palmen für viel Aufsehen gesorgt. Jetzt gibt sie sich aber mal ganz anders als sonst. Bei Claudias House of Love sucht sie derzeit nach ihrer großen Liebe und gibt vor ihren Anwärtern ganz offen zu: Sie hat Angst vorm Alleinsein!

In der fünften Episode der Kuppelshow kommen der 59-Jährige in Tonis Beisein die Tränen und sie verrät: "Weißt du, ich bin immer alleine und jetzt bin ich so froh, dass ich mit euch allen zusammen bin. [...] Ich lache immer, aber ich habe Angst vor der Alterseinsamkeit!" Der Italiener schafft es zwar, sie während ihres emotionalen Tiefs zum Lachen zu bringen und verspricht ihr, ihr immer ein Dach über dem Kopf und gutes Essen zu bieten – dennoch vermutet Claudia sichtlich bedrückt: "Wenn das hier vorbei ist, bin ich wieder alleine."

Auch in einem späteren Gespräch mit Thomas Mario drückt sie ihren Kummer aus: "Immer muss ich nur die Show machen, immer nur stark sein, weißt du. Und irgendwie hatte ich jetzt mal so einen Druckabfall in der Kabine." Thomas bietet ihr daraufhin an, sie in den Arm zu nehmen und trifft damit offenbar einen Nerv: "Oh ja, mach das mal! Manchmal denke ich mir wirklich, das wäre schön, wenn da mal jemand wäre, der mich in den Arm nimmt", nimmt Claudia das Angebot dankbar an.

