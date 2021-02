Fantastische Neuigkeiten: Fate: The Winx Saga ist noch nicht zu Ende – ganz im Gegenteil. Ende Januar startete die Live-Action-Adaption der beliebten Anime-Serie "Winx Club" auf Netflix. Schnell mauserte sich die Produktion zu einem der beliebtesten Inhalte auf der Plattform und hielt sich sogar einige Wochen an der Spitze der Streamingcharts. Jetzt ist auch endlich klar: Es wird eine zweite Staffel geben!

Das hat Netflix am Donnerstag gegenüber Deadline offiziell bestätigt. Das sind vor allem wunderbare Nachrichten, weil die erste Season mit einem Cliffhanger endete und die Zuschauer seither kaum erwarten können zu erfahren, wie es mit Bloom (Abigail Cowen), Stella (Hannah van der Westhuysen), Musa (Elisha Applebaum), Aisha (Precious Mustapha), Terra (Eliot Salt) und Co. weitergeht. Wie berichtet wird, sollen die Dreharbeiten noch dieses Jahr starten. Das heißt, die acht neuen Folgen könnten schon im Frühjahr 2022 bei dem Streaminganbieter erscheinen.

Besonders der Showrunner Brian Young, der schon an Hit-Formaten wie Vampire Diaries mitgearbeitet hat, ist glücklich, dass "Fate: The Winx Saga" verlängert wird. "Die sechs Episoden der ersten Staffel haben nur an der Oberfläche dieser unglaublich facettenreichen Welt der Feen [...] gekratzt. Und man weiß nie, wer im nächsten Semester in Alfea auftauchen wird", plaudert der Filmemacher aus.

Jonathan Hession/NETFLIX Abigail Cowan als Bloom in "Fate: The Winx Saga"

Netflix Danny Griffin als Sky in "Fate: The Winx Saga"

Instagram / brianjyoung Abigail Cowen und Brian Young auf der "Fate: The Winx Saga"-Wrapparty im Dezember 2019

