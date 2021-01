Die Netflix-User können gar nicht genug von Fate: The Winx Saga kriegen! Erst vor wenigen Tagen erschien das Live-Action-Reboot der Animationsserie "Winx" auf der Streamingplattform, doch schon jetzt wird es von vielen Zuschauern als großer Erfolg gefeiert. Die Fans lieben die dramatische und packende Story rund um die Feuerfee Bloom (Abigail Cowen) und ihre Freundinnen – und wollen unbedingt wissen, wie es weitergeht: Das "Fate: The Winx Saga"-Publikum fordert eine zweite Staffel!

Das zeigt eine Promiflash-Umfrage jetzt ganz deutlich. So wünschen sich von insgesamt 2.849 Umfrageteilnehmern (Stand: 28. Januar, 10 Uhr) satte 95 Prozent (2.706 Votes), dass "Fate: The Winx Saga" mit mindestens einer weiteren Season fortgesetzt wird! Offenbar hat die erste Staffel alle restlos begeistert. Lediglich fünf Prozent (143 Votes) zeigten sich nicht ganz so überzeugt.

Auch unter dem dazugehörigen Instagram-Beitrag von Promiflash sprechen sich viele User für eine Fortsetzung aus. "Auf jeden Fall, die sechs Folgen waren echt zu wenig", betont ein Follower. "Am besten zehn Staffeln bis morgen", schreibt eine weitere Abonnentin. Noch müssen sie sich jedoch ein bisschen gedulden: Bisher hat Netflix keine weiteren Folgen von "Fate: The Winx Saga" bestätigt.

Netflix Abigail Cowen als Bloom in "Fate: The Winx Saga"

Jonathan Hession/NETFLIX © 2020 Danny Griffin, Hannah van der Westhuysen und Freddie Thorp bei "Fate: The Winx Saga"

Netflix Hannah van der Westhuysen, Eliot Salt, Abigail Cowen, Elisha Applebaum und Precious Mustapha

