Bei Nikki Bella (37) und ihrem Partner Artem Chigvintsev (38) werden schon bald die Hochzeitsglocken läuten! Erst im Juli des vergangenen Jahres wurden die ehemalige Wrestlerin und ihr Liebster stolze Eltern ihres Sohnes Matteo. Jetzt verkündeten die beiden weitere erfreuliche Neuigkeiten: Das Paar möchte den Bund der Ehe eingehen – und für diesen besonderen Moment haben Nikki und Artem auch schon einen Termin festgelegt!

Für die Bekanntgabe ihres Hochzeitstermins warteten die baldigen Eheleute auf einen ganz bestimmten Moment. Im Finale der sechsten Staffel ihrer eigenen Reality-TV-Show Total Bellas rückte das Paar gegenüber Nikkis Schwester Brie Bella (37) und deren Gatten Daniel Bryan (39) mit der Sprache raus: "Wir müssen eine Ankündigung machen. Wir werden Thanksgiving 2021 heiraten!" Mit einer Flasche Champagner stießen die vier voller Vorfreude auf das Vorhaben der beiden an.

Noch in diesem Jahr werden Nikki und ihr Artem also vor den Traualtar treten – genauer gesagt, am 25. November. Eigentlich war die Zeremonie bereits kurz nach Matteos Geburt geplant gewesen, musste aber aufgrund der aktuellen Gesundheitslage verschoben werden. Diesmal dürfte es jedoch klappen – zuvor steht allerdings noch der erste Geburtstag ihres kleinen Sohnemanns auf dem Plan.

Instagram / thenikkibella Nikki Bella mit Freund Artem und Sohn Matteo

Instagram / thenikkibella Nikki Bella, ehemalige Profi-Sportlerin

Instagram / thenikkibella Nikki Bella mit ihrem Sprössling Matteo

