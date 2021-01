Oliver Sanne (34) hat schon einige TV-Formate gemeistert. Ob am Strand oder im Dschungel – es hat zahlreiche Wettkämpfe mit prominenten Kollegen hinter sich, auch wenn er am Ende nicht immer zufrieden zurückblicken konnte. Begonnen hatte jedoch alles als Bachelor im Jahr 2015. Komfortablerweise ein Format, in dem er als Protagonist nicht rausgewählt werden konnte. Doch wie hat Oli die Rolle als umschwärmter TV-Junggeselle eigentlich bekommen?

In einem Q&A auf Instagram wollten die Fans genau das von ihm wissen. Der Kickstart seiner TV-Karriere scheint demnach eine gute Tat gewesen zu sein: Ein ehemaliger Kunde des Personal Trainers habe das Training aus gesundheitlichen Gründen dringend gebraucht, jedoch finanziell nicht stemmen können. Oli habe seinen Klienten daraufhin kostenlos betreut. "Karma! Und drei Wochen später wurde er gefragt, ob er jemanden kennt, der Bachelor werden könnte", berichtete der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer.

Die Bachelor-Zeit war für Oli offenbar eine recht wilde. Mittlerweile ist der 34-Jährige etwas ruhiger geworden. Seine Verlobte Jil Rock hat mit Olis Vergangenheit aber keine Probleme. Sie wisse alles und die beiden hätten sogar "seine" Bachelor-Staffel noch einmal gemeinsam angeschaut.

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Sanne in der Dschungelshow

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne und seine Freundin Jil Rock im Juni 2020 in Düsseldorf

Instagram / oliversanne.coaching Jil Rock und Oliver Sanne im Oktober 2020

