Simon Webbe (42) und Ayshen Kemal werden Eltern! Der Blue-Sänger und seine Frau gaben sich 2018 das Jawort. Schon kurz danach wurde die frischgebackene Ehefrau schwanger. Doch leider erlitt sie eine Fehlgeburt – ein schwerer Schicksalsschlag für das Paar. Umso glücklicher sind die zwei nun, da sie verkünden können: Ayshen erwartet ein Kind. Schon im April soll der gemeinsame Nachwuchs das Licht der Welt erblicken.

"Es ist fantastisch. Wir sind überglücklich und dankbar", schwärmte Simon jetzt im Interview mit dem Magazin Hello!. Er könne schon die Bewegungen des Babys spüren, wenn er die Hand auf den Bauch seiner schwangeren Frau lege. "Es ist so, als würde es mich kennen, und dann flüstere ich: 'Du wirst so geliebt werden und wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen'", erzählte der 41-Jährige.

Für den Musiker ist es das zweite Kind, für Ayshen das erste. Die Mama in spe freut sich riesig darauf, eine Familie mit ihrem Simon zu gründen. "Ein Kind zu kriegen ist alles, was ich jemals wollte. Und schon bald werden wir gemeinsam diese Erfahrung machen", frohlockte sie.

Anzeige

Instagram / simonwebbe1 Simon Webbe mit seiner Frau Ayshen

Anzeige

Getty Images Simon Webbe, Sänger

Anzeige

Getty Images Ayshen Kemal und Simon Webbe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de