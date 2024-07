"Wunderbaby": Blue-Star Simon Webbe ist wieder Papa geworden

Simon Webbe (46) und seine Frau Ayshen Webbe schwelgen im absoluten Babyglück – ihr zweites gemeinsamen Kind hat das Licht der Welt erblickt! Diese wundervolle Nachricht verrät der Sänger jetzt gegenüber OK! Magazine und spricht über sein "Wunderbaby". Das kleine Mädchen hört auf den Namen Riya Diamond und wurde bereits am 27. Juni per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. "Der Name Riya bedeutet eigentlich 'Traum' auf Türkisch und genau das ist sie auch", erklärt Simon im Interview und fügt hinzu: "Ein wahr gewordener Traum. Und sie ist der Beweis für alle da draußen niemals aufzugeben."

Der positive Schwangerschaftstest war für Simon und Ayshen alles andere als selbstverständlich, denn das Paar hat eine emotionale und turbulente Reise hinter sich. Sowohl bei ihrem ersten Kind als auch bei ihrem zweiten Baby versuchten die Eltern über eine künstliche Befruchtung schwanger zu werden. Dieser Weg forderte allerdings große Opfer, wie Ayshen im Gespräch zugibt: "Es tut mir für jeden leid, der eine künstliche Befruchtung durchmacht, aber es hat mich als Person ruiniert. Es hat mich gebrochen, sowohl körperlich als auch geistig. Ich habe mich selbst verloren. Ich habe mir jeden Tag unter Tränen Spritzen gegeben. [...] Es war eine furchtbare Erfahrung. Nur um am Ende festzustellen, dass es nicht funktioniert hat." Wie durch ein Wunder wurde die zweifache Mutter dann aber doch schwanger, ganz ohne eine künstliche Befruchtung.

Simon ist bereits Vater einer erwachsenen Tochter namens Alanah aus einer vorherigen Beziehung und Papa einer kleinen Tochter namens Cyan, die er gemeinsam mit Ayshen zeugte. Das Ehepaar gab sich vor rund sechs Jahren das Jawort – kurz darauf wurde die Frau des Blue-Sängers das erste Mal schwanger. Leider mussten die beiden kurz nach ihrer Hochzeit den ersten Schicksalsschlag verkraften: Die Schwangerschaft endete noch bevor das Baby das Licht der Welt erblicken konnte. Umso glücklicher waren sie, als sie die Geburt ihrer ersten Tochter verkünden konnten.

Getty Images Simon Webbe, Sänger

Getty Images Simon Webbe mit seiner Frau

