Niedliche Anekdote: Simon Webbe ist total normaler Daddy!

Simon Webbe (44) genießt seine Zeit als Familienvater! Als Sänger der Boyband Blue wurde der Brite weltweit berühmt. Seit Jahren bereist er deshalb den gesamten Globus und performt auf den ganz großen Bühnen. Seine Frau Ayshen Kemal stärkt ihm dabei den Rücken. Und sogar Töchterchen Cyan Shenel ist hin und wieder mit von der Partie – die erblickte erst im April vergangenen Jahres das Licht der Welt. Gegenüber Promiflash plauderte Simon nun über eine witzige Situation, die ihm mit seiner Kleinen bei einem Auftritt passiert ist!

Im Promiflash-Interview verriet Simon, dass er in sekundenschnelle zwischen weltbekanntem Boyband-Sänger und liebevollem Familienvater switchen kann. Das stellte er erst kürzlich unter Beweis, als er gemeinsam mit seinen Band-Kollegen bei einer Award Show performte. "Kurz bevor wir auf die Bühne wollten, hielt meine Frau mir meine Tochter hin und sagte 'Sie ist in Hundekacke getreten, kannst du das wegmachen?'", lachte der 43-Jährige, als er von der Anekdote erzählte.

So sprang der Superstar kurzerhand zurück in seine Rolle als Vater und kam seinen Pflichten nach. "Es sind jetzt einfach andere Zeiten", erklärte Simon weiter und verriet, dass er seine Kleine noch gebadet und zu Bett gebracht habe, bevor er schließlich in voller Montur auf die Bühne ging – schließlich sei das Singen immer noch sein Job.

Getty Images Ayshen und Simon Webbe, September 2017

Instagram / simonwebbe1 Ayshen und Simon Webbe, Juli 2020

Getty Images Simon Webbe, Sänger

