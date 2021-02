Soll dieses Foto mit Trennungsgerüchten aufräumen? Nachdem es bereits seit einiger Zeit heißt, dass es zwischen Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) heftig krisele, werden seit einigen Wochen Gerüchte um eine kurz bevorstehende Scheidung lauter. Kim soll sich sogar schon mit ihren Finanzberatern zusammengesetzt haben, um den Besitz aufzuteilen. Umso überraschender ist deshalb nun ein neues Foto der Reality-TV-Beauty: Ein Paar ziemlich auffällige Sneaker, das sie darauf trägt, spricht eher gegen Eheprobleme...

Kim teilt jetzt via Instagram ein paar Urlaubseindrücke und posiert für ein Bild in einem knappen, braunen Bikini auf einem Steinbalkon. Auf dem Foto fällt allerdings weniger ihre Bademode oder die stylishe Sonnenbrille ins Auge als viel mehr das Schuhwerk: Die Brünette trägt nämlich cremeweiße Yeezy Foam RNNR Sneaker und damit Schuhe ihres Noch-Ehemanns Kanye. Und die luftigen Sandalen scheinen von Kim – wenn man sich die Pose genauer anschaut – ganz bewusst in den Fokus des Postings gerückt worden zu sein.

Mit dieser Outfit-Wahl machte die Vierfach-Mutter den Fans des Promi-Paars nun Hoffnungen, dass zwischen ihr und dem "Stronger"-Interpreten doch noch nicht alles aus und vorbei ist: "Bin ich der Einzige, der sich wegen der Yeezys wundert, ob die beiden wieder zusammen sind?", fragt sich einer ihrer Follower und auch ein anderer ist neugierig: "Du hast immer noch die Yeezys an. Seid ihr beiden wieder zusammen?"

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, 2021

Getty Images Kim Kardashian auf der Vanity Fair Oscar Party, 2020

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

