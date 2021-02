Amira Pocher (28) ganz offen! Im November 2018 machten die gebürtige Österreicherin und Oliver Pocher (42) ihre Liaison offiziell – und gaben sich still und heimlich rund ein Jahr später, während eines Urlaubs auf den Malediven, das Jawort. Immer wieder gewährend sie in ihrer TV-Show "Pocher – gefährlich ehrlich" oder in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers hier!" auch Einblicke in ihr Eheleben – und so auch jetzt. Amira und Oli sprachen nun darüber, wie sich das Leben der 28-Jährigen durch den Komiker verändert hat!

"Du bist in den letzten Jahren enorm gereift und hast viel an Wissen dazu gewonnen. Unter anderem, weil wir meinetwegen jeden Tag Nachrichten schauen und du dich deswegen auch mit politischen Themen auseinandersetzt", lobte der 42-Jährige seine knapp 14 Jahre jüngere Frau in ihrer jüngsten Podcast-Folge. Bevor Amira ihren Liebsten kannte, habe sie überwiegend Serien wie The Big Bang Theory zur Entspannung angesehen. Heute schaue sie stattdessen Markus Lanz (51) oder Dokumentation, gab sie offen zu. "Ich liebe es, Dinge zu wissen, aber ich habe oft Schwierigkeiten dabei, mir Dinge zu merken", verriet die junge Frau im Gespräch weiter.

Der ehemalige Let's Dance-Kandidat hat seiner Ehefrau allerdings nicht nur dabei geholfen, ihren Horizont zu erweitern. Ihm hat sie es nach eigenen Angaben auch zu verdanken, dass sie nach vielen Jahren der Funkstille wieder Kontakt zu ihrem Vater, der in Ägypten lebt, hat. Erst vor Kurzem teilte das Model zum ersten Mal einen Schnappschuss von sich und ihrem Papa auf Instagram.

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Februar 2019

Anzeige

ActionPress Oliver Pocher im August 2020

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher (r.) mit ihrem Vater in Ägypten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de