Im Oktober 2019 haben Amira (28) und Oliver Pocher (42) während ihres Urlaubs auf den Malediven still und heimlich geheiratet. Die Trauung im Paradies fand im Kreise ihrer engsten Freunde und Familie statt. Private Einblicke von ihrem besonderen Tag veröffentlichten die zweifachen Eltern kaum – bis jetzt. Über ein Jahr später präsentierte die gelernte Visagistin nun nicht nur ein Bild von ihrem Ehering, Amira teilte im Netz außerdem mehrere Schnappschüsse und Videos von ihrer Traumhochzeit.

Weil sich viele ihrer Follower mehr Fotos von ihrer Hochzeit gewünscht hatten, veröffentlichte die hübsche Brünette nun ein paar intime Aufnahmen auf Instagram. Unter anderem postete Amira ein Video, wie sie mit Oli in ihrem Hochzeitskleid auf einem Jetski fährt. Ihr Ehemann sitzt in seinem weißen Anzug vorn und lenkt die beiden durch das türkisblaue Meer. Die 28-Jährige hockt in ihrem Brautkleid und mit einem Blumenhaarband hinter ihrem Liebsten und hält sich an seiner Hüfte fest.

Amira teilte zudem ein Video, das zeigt, wie sie Oli auf einer von Wasser umgebenen Promenade mit ihrem Brautstrauß und der weißen Spitzenrobe entgegenläuft. Am Ende des Stegs legen die beiden unter einer Palme eine Tanzeinlage hin und küssen sich verliebt. Einige weitere Bilder zeigen außerdem ihr blaues Hochzeitsstrumpfband und Einblicke von der Trauung.

Instagram / amirapocher Amira und Oliver Pocher am Tag ihrer Hochzeit

Instagram / amirapocher Amira Pocher bei ihrer Hochzeit

Instagram / amirapocher Amira Pocher am Tag ihrer Hochzeit

