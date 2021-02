Mike Singer (21) im Liebes-Talk! Der junge Sänger feierte mit seinen selbst geschriebenen Songs wie "Deja Vu" und "BYE" große Erfolge. Mit seinem neuesten Release überraschte er seine Fans: Denn er coverte einen der bekanntesten Schlagerhits "Verdammt ich lieb' dich" von Matthias Reim (63), in dem Letzterer seinen Herzschmerz offenbart. Im Promiflash-Interview verriet Mike nun, ob er selbst auch schon mal so starken Liebeskummer hatte, wie er in dem Track singt!

"Nur wer wirklich Herzschmerz erlebt hat, kann ihn auch in einem Song transportieren. Definitiv habe ich das auch schon erlebt", plauderte der 21-Jährige im Gespräch mit Promiflash aus. Wer ihm bereits das Herz gebrochen haben soll, verriet der diesjährige DSDS-Juror aber nicht – denn sein Liebesleben sei ein Thema, das er aus der Öffentlichkeit raushalten möchte.

Seit knapp einem Jahr spekulieren seine Anhänger jedoch, dass Mike mit der Influencerin Sophie Lilian Marstatt zusammen sein könnte. Im Sommer 2020 posteten beide nämlich ziemlich verdächtige Schnappschüsse auf Social Media.

