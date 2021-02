Justin Timberlake (40) hat ordentlich was zu feiern! Der Sänger lässt noch immer die Herzen vieler Frauen höherschlagen – vor allem aber das seiner Ehefrau Jessica Biel (38). Die beiden gehen seit 2012 als Ehepaar durchs Leben und sind mittlerweile stolze Eltern von zwei Söhnen. Obwohl es im Jahr 2019 zwischen den beiden kriselte, weil Justin fremdgeflirtet hatte, scheinen sie heute wieder ein glückliches Paar zu sein. Der "Can't Stop the Feeling!"-Interpret feierte am 31. Januar seinen 40. Geburtstag und zu diesem Anlass machte ihm Jessica eine rührende Liebeserklärung im Netz.

Auf Instagram teilte die Schauspielerin einige private Schnappschüsse – darunter waren vor allem süße Pärchenbilder. Man sieht das Hollywood-Paar beim gemeinsamen Stadionbesuch, auf einem Golfplatz oder knutschend bei einer Veranstaltung. Dazu schrieb die 38-Jährige: "Es gibt niemanden, mit dem ich mehr Spaß habe, mehr lache, für den ich mehr empfinde und mit dem ich eine längere Geschichte habe." Diese Zeilen dürften bei Justin mit Sicherheit für ein strahlendes Lächeln gesorgt haben. Jessica wünschte ihrem Liebsten außerdem ein kreatives und erfüllendes neues Lebensjahr.

Aber auch Justin kann von seiner Frau ganz schön schwärmen, wie er bewies. In einem Interview mit Bunte betonte der 40-Jährige vor allem, wie viel Empathie die Mutter seiner Kinder habe. "Mit ihr macht es wirklich Spaß, Ehemann zu sein", sagte er. Wie schön! Da haben sich wirklich zwei gefunden, die sich über alles lieben.

Instagram / jessicabiel Schauspielerin Jessica Biel und Sänger Justin Timberlake beim Golfen

Instagram / justintimberlake Jessica Biel und Justin Timberlake

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel

