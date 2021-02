Guido Maria Kretschmer (55) berichtet von einem harten Schicksalsschlag, der seine Familie ereilte! Der Designer ist seinen Fans eigentlich als lustiger und stets gut gelaunter Entertainer bekannt. Kaum ein Foto existiert von dem gebürtigen Münsteraner, auf dem er nicht lächelt. Doch auch der Modeschöpfer durchlebte bereits eine schwere Zeit: Vor gut zehn Jahren erkrankten sowohl Guidos Mutter als auch sein Vater an Krebs!

Im Interview mit Bild sprach der 55-Jährige im Rahmen der neuen TV-Show "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" nun über diese zermürbende Phase: Vor zehn Jahren sei zunächst bei seiner Mutter Marianne Brustkrebs diagnostiziert worden. Während der Behandlung seiner Mama folge dann der nächste Schock: Sein Vater Erich erkrankte an Leukämie. "Er war völlig erschöpft. Wir sind zum Arzt – eine Woche später kam seine Krebs-Diagnose. Es war hart. Man wird dann wieder Kind, fühlt sich hilflos!", berichtete Guido.

Beide Elternteile sagten der Krankheit den Kampf an – für seinen Vater wurde es eines Nachts jedoch beinahe knapp: "Da wäre mein Vater beinahe gestorben. Es ging ihm ganz schlecht. [...] Ich sagte: 'Papa, kannst du nicht noch ein bisschen bleiben?' Dadurch habe ich ihn ins Leben zurückgeholt", erinnerte sich Guido. Nach drei Jahren Therapie besiegten Erich und Marianne den Krebs dann – und gelten heute als geheilt.

Anzeige

Getty Images Guido Maria Kretschmer, Designer

Anzeige

Getty Images Guido Maria Kretschmer im Juni 2016 in Berlin

Anzeige

Getty Images Guido Maria Kretschmer bei der Glammy-Verleihung 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de