In letzter Zeit hatten sie zumeist mit bizarren Werbedeals Aufmerksamkeit erregt: Michael Wendler und seine Laura (20) stecken finanziell in einer schwierigen Lage. Nachdem der "Egal"-Sänger sich mit seinen kruden Aussagen immer weiter ins Abseits befördert hatte, fragten sich die Fans, wie Laura wohl reagieren würde. Zunächst wurde es stiller um die schöne Brünette, es wurde gar über ein Liebes-Aus spekuliert. Doch jetzt scheint ein romantischer Post des Wendlers für Klarheit zu sorgen.

Denn auf Instagram teilte der 48-Jährige ein Bild, dass Laura und ihn in einer innigen Szene zeigt: Die Augen geschlossen, setzen sie gerade zu einem leidenschaftlichen Kuss an. Mit der ins Haar zurückgeschobenen Sonnenbrille und einem süßen Lächeln steht der TV-Beauty die Vorfreude ins Gesicht geschrieben. "Ich liebe dich für immer", schrieb der Sänger unter das Bild.

Erst am Sonntag hatte sich Laura selbst zu Wort gemeldet: Auch sie teilte ein Bild, das jeweils ein Bein von ihr und dem "Sie liebt den DJ"-Interpreten in Nahaufnahme zeigt. Auf einer Decke kniend hält er eine Hand an ihrer Hüfte. "Ich liebe dich", ist auf dem Post zu lesen. Eine Trennung scheinen die Fans also vorerst nicht befürchten zu müssen.

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Januar 2021

Thomas Burg / ActionPress Michael Wendler und Laura Müller an Bord des DSDS-Schiffs

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im Jahr 2021

