Luke Evans (41) scheinen es die Bösewichte offenbar angetan zu haben. In der Realverfilmung des Disney-Klassikers "Die Schöne und das Biest" mimte er den so arroganten wie gewaltbereiten Gaston, über den derzeit sogar eine Prequel-Serie für das hauseigene Streamingportal Disney+ in Arbeit ist. Doch damit nicht genug: Auch in der geplanten Neuverfilmung der Abenteuer der Holzpuppe Pincchio soll der Brite einen Schurken spielen.

Dem Magazin Deadline zufolge soll Luke in die Rolle des Kutschers schlüpfen, der den zum Leben erwachten Filmhelden auf eine Vergnügungsinsel bringt, auf der Kinder in Esel verwandelt und anschließend verkauft werden. Für den Schöpfer der hölzernen Puppe, Geppetto, sei derweil niemand Geringeres als Tom Hanks (64) eingeplant. Der Streifen soll sich an dem 1940 erschienen Animationsfilm orientieren und wie schon Mulan und "Soul" ohne Umwege auf Disney+ veröffentlicht werden.

Auch der Streaming-Konkurrent Netflix soll an einem Pinocchio-Film arbeiten. Nach Angaben des Magazins People führt Guillermo del Toro (56) Regie und der Star Wars-Star Ewan McGregor (49) leiht der Grille Jiminy seine Stimme. Bei dem Projekt soll es sich allerdings um eine Stop-Motion-Animation handeln.

Anzeige

Collection Christophel / ActionPress Josh Gad und Luke Evans in "Die Schöne und das Biest"

Anzeige

ActionPress/United Archives GmbH Eine Szene aus "Pinocchio" 1940

Anzeige

Getty Images Schauspieler Luke Evans

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de