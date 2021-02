Kylie Jenner (23) denkt sich immer etwas ganz Besonderes für ihre Tochter aus! Der Keeping up with the Kardashians-Star und seine Tochter Stormi (3) sind einfach ein Herz und eine Seele. Immer wieder beglückt die 23-Jährige ihre Social-Media-Community mit zuckersüßen Mutter-Kind-Bildern – und das nun seit ganzen drei Jahren. Heute feiert die Kleine nämlich ihren dritten Ehrentag und Kylie hat dafür mal wieder eine Geburtstagsfeier der Extraklasse organisiert.

Auf Instagram teilte der US-Star bereits einen Schnappschuss davon, was heute auf die Dreijährige zukommt. In ihrer Story präsentierte Kylie einen bunten Happy-Birthday-Schriftzug über einer gigantischen Tür. Abgerundet wurde das Bild mit einigen Luftballons und kleinen Bildern von Disney-Prinzessinnen – und so soll sich wohl auch die kleine Stormi heute fühlen. Kylie scheut keine Kosten und Mühen, um ihrer Tochter einen unvergesslichen Tag zu bescheren. Was sich die 23-Jährige noch so überlegt hat, wird sie ihren Fans bestimmt noch zeigen.

Im letzten Jahr ließ Kylie bereits eine ganze Stormi-Welt zu Ehren ihrer Tochter errichten. Es gab dabei insgesamt drei Themenparks, in denen sich die Gäste austoben konnten. Vor allem das Bällebad und ein Karussell sorgten für Freude bei den Besuchern. Und damit sich niemand verlaufen konnte, wurden alle Gäste mit Landkarten ausgestattet.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Stormi Websters Geburtstagsdeko

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Tochter Stormi auf Instagram

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de