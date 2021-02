Joss Stone (33) schwelgt im Mutterglück! Im Oktober 2020 hatte sich die "Fell In Love With A Boy"-Interpretin mit großen Neuigkeiten zu Wort gemeldet und in ihrem Podcast "A Cuppa Happy" verraten, dass sie und Freund Cody DaLuz ihr erstes Kind erwarten. Nur etwa vier Monate später darf die Jazz-Sängerin nun die nächsten süßen News verkünden: Ihre Tochter hat das Licht der Welt erblickt!

Joss und Cody meldeten sich am Sonntagabend live via Facebook bei ihrer Community und verrieten, dass die Musikerin am Freitag zuvor entbunden habe. Sie habe "anstrengende" Wehen gehabt, weshalb ihre Tochter per Kaiserschnitt geholt worden sei. Von der Kleinen, die den Namen Violet Melissa trägt, schwärmten die frischgebackenen Eltern auch sofort: "Sie ist das hübscheste Ding der Welt!"

Auch wenn Joss dem Moment entgegengefiebert hatte, ihre Maus endlich in den Armen halten zu können, hatte sie erst Anfang Januar noch zugegeben, sich vor der Entbindung zu fürchten: "Irgendwann muss das Baby rauskommen. Jetzt ist es drin. Mein Gott, Jesus. Was ist, wenn ich mich in zwei Hälften teile?", hatte sie ihre Sorgen in dem Podcast "A Cuppa Happy" scherzhaft geäußert.

Facebook / https://www.facebook.com/jossstone/ Joss Stone mit ihrem Freund Cody und ihrer Tochter Violet Melissa

Getty Images Joss Stone 2016 in London

Instagram / jossstone Sängerin Joss Stone

