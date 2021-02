Ennesto Monté (45) gibt überraschende Einblicke in sein Liebesleben. Der Reality-TV-Star ist seit November vergangenen Jahres offiziell mit Danni Büchner (42) zusammen. Tatsächlich kennen sich die TV-Stars schon eine geraume Zeit und waren zunächst Freunde – bevor es schließlich zwischen den beiden funkt. Ennesto kam aber vorher nie der Gedanke, dass mehr zwischen ihnen laufen könnte – sie passte früher gar nicht in sein Beuteschema!

"Wir kennen uns seit 2017. Damals haben wir uns kennengelernt bei einer Bild-Party. Die Danni von damals mit der jetzt zu vergleichen – ein ganz anderer Mensch. Damals warst du gar nicht mein Typ, nicht mal für einen One-Night-Stand", verrät er in einem Instagram-Livestream. Mittlerweile habe sich das allerdings geändert und er schätze Dannis Eigenschaften sehr. "Ich bin älter und weiser geworden und habe schon alles erlebt. Es gibt nichts, was ich noch nicht erlebt habe. Ich denke, dass du noch was zu bieten hast. Du hast ein Temperament. Du kannst mir gut Kontra bieten", schwärmt er regelrecht.

So liebevolle Worte richtete die 42-Jährige vor ein paar Tagen auch an ihren Freund: "Eines der schönsten Komplimente, das dir ein Mensch machen kann, ist sein Wunsch nach deiner Nähe." Mit diesen süßen Zeilen räumte sie die Trennungsgerüchte aus dem Weg, die ein paar Tage zuvor die Runde gemacht hatten.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner

Anzeige

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Danni Büchner, 2020

Anzeige

Instagram / ennesto.official Daniela Büchner und Ennesto Monté

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de