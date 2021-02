Sieht so ein perfekter Tag von Hailey Bieber (24) aus? Für das Model ist sowohl der Sport als auch sein Ehemann Justin Bieber (26) enorm wichtig im Leben. Klar, dass die Beauty ihren Körper sowie ihre Beziehung gut pflegen möchte. Und was macht man da am besten? Richtig, morgens Sport mit der besten Freundin und danach gehts ab zum Mittagessen mit dem Liebsten. Genau das dachte sich jetzt wohl die 24-Jährige.

Also verabredete sich die Laufstegschönheit mit Model-Freundin Kendall Jenner (25) zu einem Pilates-Kurs am Morgen. Paparazzi erwischten die beiden in ihren sportlichen Outfits in Los Angeles. Während Hailey dabei auf Farbe setzte, hüllte sich Kendall in unauffälliges Schwarz. Und was darf nach dem Sport natürlich nicht fehlen? Genau – das wohlverdiente Essen. Also ging es für Hailey mit ihrem Liebsten zu einem Food-Date ins Restaurant. Damit hat die Beauty wohl zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen.

Dabei ist das Paar noch gar nicht so lange wieder zurück in L.A.. Noch vor Kurzem turtelten die beiden auf Hawaii und teilten wie gewohnt viele Urlaubsfotos mit ihren Fans auf Instagram. Neben Ausflügen zum Meer mitsamt Schnorchel-Einheiten entdeckten sie die Insel auch mit dem Motorrad.

MEGA Model Hailey Bieber im lässigen Sportoutfit

MEGA Model Kendall Jenner im Sportoutfit

MEGA Model Hailey Bieber und Ehemann Justin Bieber

