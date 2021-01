Kylie Jenner (23) und Travis Scott (29) sind wieder vereint. Seit etwas über einem Jahr gehen die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin und der Rapper getrennte Wege. Für ihre gemeinsame Tochter Stormi Webster (2) wollen sie aber weiterhin gemeinsam da sein. So sollen sie nicht nur Thanksgiving, sondern auch Weihnachten zusammen verbracht haben. Zur Feier des Jahreswechsels sind sie nun sogar gemeinsam verreist: Kylie und Travis sind mit Stormi im Skiurlaub!

Paparazzi-Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen Kylie, Travis und sogar die kleine Stromi beim Wintersport in Aspen im US-Bundesstaat Colorado. Mit gerade einmal zwei Jahren steht der Promi-Spross ziemlich souverän auf dem Snowboard und übt das Fahren. Ein Lehrer steht ihm zur Seite und schaut, dass dabei nichts schief geht. Auch der Freund ihrer Oma Kris Jenner (65), Corey Gamble (40), ist dabei und feuert die Kleine fleißig an.

Da sich Kylie und Travis immer wieder zusammen zeigen, wird heiß über eine Liebesreunion spekuliert. Im Juni erklärte ein Insider gegenüber US Weekly: "Sie sind nicht wieder zusammen, aber er ist immer noch voller Hoffnung, dass es eine Chance für einen zweiten Anlauf gibt. Sie halten Kontakt und verbringen auch Zeit miteinander."

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Januar 2021 in Aspen

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster im Dezember 2020

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner im August 2019 in Santa Monica

Glaubt ihr, dass es bei Kylie und Travis noch ein Liebescomeback geben wird? Ja, da bin ich mir sicher! Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



