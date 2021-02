Kylie Jenner (23) schwelgt in süßen Erinnerungen! Vor drei Jahren hatte sich das Leben der berühmten Unternehmerin vollkommen verändert: Gemeinsam mit Travis Scott (29) hatte die Reality-TV-Bekanntheit eine kleine Tochter bekommen. Stormi Webster (3) ist seitdem der ganze Stolz der Keeping up with the Kardashians-Darstellerin. Am Montag feierte die Kleine ihren dritten Geburtstag – und zu diesem Anlass veröffentlichte Kylie mehrere bisher unbekannte Bilder!

Via Instagram teilte die 23-Jährige an dem Geburtstag ihres Töchterchens eine Bilderreihe, die die Herzen der Fans nur so dahin schmelzen ließ. Einige Fotos zeigen süße Mama-Tochter-Momente des Duos – besonders eine Aufnahme war jedoch wohl der Hingucker: Denn Kylie zeigte ihren Bewunderern einen bisher unbekannten Schnappschuss aus ihrer Schwangerschaft, auf dem sie total sexy mit rundem Babybauch posiert.

Zu den niedlichen Fotos verfasste Kylie zudem einen ganz emotionalen Text: "Ich danke Gott, dass er mir diese kleine Seele geschickt hat. Ich habe heute so viel geweint, weil ich die Zeit nicht anhalten kann!" Die Schwester von Kim Kardashian (40) erklärte weiter, sie vermisse viele Dinge, die Stormi in den vergangenen drei Jahren gemacht habe, versicherte aber auch: "Ich freue mich darauf, dich zu dem tollsten Mädchen heranwachsen zu sehen!"

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Realitystar

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner während ihrer Schwangerschaft

Instagram / kyliejenner Stormi Webster und Kylie Jenner

