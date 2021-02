Für Herzogin Meghan (39) ist es momentan keine leichte Zeit: Ihre Halbschwester hat kürzlich ihre Memoiren veröffentlicht, die kein gutes Haar an ihr lassen, und mit ihrem Vater streitet sie vor Gericht um Details eines persönlichen Briefes, der an die Öffentlichkeit gelangt war. Jetzt sorgt eine kürzlich gemachte Entdeckung in Unterlagen von Prinz Harry (36) und Meghan zusätzlich für Aufruhr: Denn in der Geburtsurkunde von Sohn Archie Harrison (1) wurden auf Antrag die Vornamen der Mutter entfernt.

Es sieht auf den ersten Blick wie eine bürokratische Lappalie aus. Doch wie The Sun berichtete, handle es sich bei dieser Korrektur um einen nie da gewesenen Akt. Denn bei der Angabe der Mutter des Kindes tauche in der Geburtsurkunde jetzt nur noch "Her Royal Highness The Duchess of Sussex" auf. Meghans Vornamen seien aus dem Schriftstück gestrichen worden, erläutert das Blatt. Über die Gründe kann indes nur spekuliert werden. Denkbar wäre demnach eine Abgrenzung von Prinz William (38) und

Kate (39) oder eine Annäherung an Harrys Mutter Diana (✝36), die stets nur "Her Royal Highness The Princess of Wales" benutzt habe.

Omid Scobie, der Autor der Royal-Biografie "Finding Freedom", veröffentlichte auf Twitter ein Statement und berief sich dabei auf einen Sprecher von Meghan und Harry. Dort heißt es, die Änderung sei vom Buckingham Palace ausgegangen und nicht von Meghan beantragt worden. Dieses Kapitel wird also offenbar nicht so schnell geschlossen werden.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

Getty Images Prinzessin Diana im Hilton Hotel in London 1995

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison im Mai 2019

