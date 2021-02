Sie werden so schnell groß! Vergangenen Sommer wurden Iggy Azalea (30) und der Rapper Playboi Carti (24) Eltern des bezaubernden kleinen Onyx. Kurz nach der Geburt trennte sich das Paar, da die Künstlerin sich von ihrem Ex im Stich gelassen gefühlt hat. Doch die Neu-Mama lässt sich seitdem nicht unterkriegen. Iggy schwelgt nun in Erinnerungen und teilt stolz einige bisher unveröffentlichte Schnappschüsse ihres Sohnes Onyx Kelly.

Vor wenigen Tagen gab die Rapperin neue private Einblicke in ihr kleines Familienglück. In einem aktuellen Instagram-Post beglückt Iggy ihre Fans gleich mit mehreren süßen Momentaufnahmen ihres Söhnchens. Auf einigen Fotos hält sie ihren kleinen Wonneproppen lächelnd im Arm. Aber auch ein Schnappschuss aus der Schwangerschaft darf natürlich nicht fehlen: Die Rapperin präsentiert darauf ziemlich stolz ihre Schwangerschaftsrundungen. ''Die Zeit vergeht so schnell! Er ist schon so groß geworden. Ich werde dich für immer lieben'', kommentiert die Musikerin die süßen Momentaufnahmen.

Während sie ihre Schwangerschaft geheim gehalten hat, geizt Iggy schon lange nicht mehr mit niedlichen Aufnahmen ihres Sohnes. Das letzte Foto von Baby Onyx postete die ''Fancy''-Interpretin Ende 2020 auf ihrem Instagram-Account. Auch hier hält die Musikerin ihren kleinen Sonnenschein im Arm und beide lächeln fröhlich in die Kamera.

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea, Rapperin

Instagram / thenewclassic Onyx Kelly, Iggy Azaleas Sohn

Instagram / thenewclassic Rapperin Iggy Azalea mit Sohn Onyx Kelly

